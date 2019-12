Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019)per20Nuvolosità irregolare nella mattinata prima di un generale peggioramento che porterà piogge sia al pomeriggio sia in serata; nella notte si attendono temporali anche intensi. Temperature comprese tra +7°C e +15°C.Lazio:per20Isolate piogge al mattino sui settori settentrionali, asciutto altrove; nel pomeriggio come anche in serata le precipitazioni interesseranno l’intera regione. Intensificazione dei fenomeni nella notte con temporali sparsi su gran parte del territorio.Italia:per20Al Nord: Al mattino maltempo con piogge e temporali anche intensi al Nord-Ovest, fenomeni più deboli al Nord-Est con tempo più asciutto sull’Emiliagna. Al pomeriggio cieli nuvolosi con temporali e acquazzoni diffusi su tutte le regioni, anche a carattere di ...

Roma : Domani 13 dicembre 2019 chiuse scuole, parchi, cimiteri e ville storiche. Previsti venti forti e piogge. A seguito… - Roma : Mattina coperto con debole pioggia, pomeriggio nubi irregolari con brevi acquazzoni, sera nubi sparse e schiarite.… - romadailynews : #Meteo Roma: previsioni per venerdì 20 dicembre: Meteo Roma: previsioni per venerdì 20… -