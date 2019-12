Mercedesz Henger e Lucas Peracchi | “Lo facciamo fino allo sfinimento!”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 19 dicembre 2019)fa una rivelazione piccante su: “Losfinimento” Se la dichiarazione d’amore dia Mercedez, fatta in diretta televisiva durante l’ultima puntata del 2019 di Domenica Live, ha lasciato interdetti milioni di telespettatori, l’ex tronista di Uomini e Donne e la figlia di Evabrindano al Natale insieme e augurandosi il meglio per il nuovo anno ormai alle operte. L’ex naufraga, che di recente ha sofferto tanto a causa delle tensioni con la madre che non gradisce il compagno della figlia, non le resta altro che consolarsi con il suoche, come riportato dal settimanale Nuovo, ha svelato un dettaglio molto intimo di coppia: “Losfinimento!” Insomma, da un certo punto di vista, e più precisamente sotto le lenzuola, le cose sembrano ...

