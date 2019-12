Mediaset | il piano di battaglia da gennaio | dal GFVip a Chi vuol essere milionario

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dopo aver parlato di “stop” relativi tanto ai programmi di Barbara d’Urso che di Maria De Filippi, è il momento di proiettarsi nel futuro e conoscere che destino ci attende di fronte al piccolo schermo.ha già messo in atto il suodiper il prossimo anno: qualche cambiamento, tante new entry tutte strategicamente piazzate per vincere la guerra allo share contro la Rai., il palinsesto di2020 Con le feste di Natale in arrivo, si rompono gli equilibri dei palinsesti. Un’interruzione però momentanea dal momento che è già tutto pronto per ripartire dalla seconda settimana di. Con l’epifania, che tutti i telefilm natalizi porta via,riparte carica all’assalto della Rai con una programmazione nuova di zecca e tanta buona strategia. Partiamo dalla serata di mercoledì 8che per la prima volta vedrà andare in scena la ...

MyPerfectEnemy1 : @Micheletaglia10 @JuventusJay @Sport_Mediaset Il bilancio della juve è in sofferenza perché è stato varato un piano… - isadoralarosa : RT @Tatazzurra2: Parlamento, la gaffe di Giorgia Meloni: accusa i 5 Stelle di assenteismo, ma sbaglia piano - SteCarbone : @lucia_vivoli @iamfastidioso @SimoCian7 @stanzaselvaggia Madonna,che palle con questo mantra da lobotomizzati che r… -