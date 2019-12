Matteo Salvini | scacco matto agli alleati Retroscena | panico Forza Italia | Così si

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Lodi: alla fine si vota. Undi Augusto Minzolini sul Giornale traccia uno scenario dadentro. Molti promotori del referendum sul to dei parlamentari contavano sul fatto che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella n

Fontana3Lorenzo : Ennesima piroetta di Di Maio, che sceglie la via giudiziaria per eliminare politicamente Matteo Salvini, consapevol… - HuffPostItalia : Matteo Salvini non va allo scambio di auguri al Quirinale: 'C'è la recita di Natale di mia figlia' - berlusconi : Matteo Salvini quando disse di volere “pieni poteri” stava solo chiedendo una maggioranza diversa, forte e coesa, p… -