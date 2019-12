Mastella ad Agorà | “Benevento danneggiata dal taglio dei parlamentari”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoQuesta mattina, il sindaco di Benevento Clementeè stato ospite della trasmissione “” in onda su Rai3 e condotto da Serena Bortone. Il primo cittadino di Benevento ha analizzato alcune tematiche nazionali, tenendo sempre il capoluogo sannita come punto di riferimento: “Territori come il nostro – ha dichiaratoquando si è parlato di referendum suldei parlamentari – sarebbe danneggiato da questa eventuale ipotesi. Un territorio di 250 mila abitanti non avrebbe rappresentanti adeguati con un eventuale. E’ assolutamente incostituzionale e, tra l’altro, comporterebbe un risparmio dello 0,00007% della spesa pubblica. Due deputati ed un senatore devono essere garantiti, per Benevento come per altre città piccole come la nostra”. Dopo aver fatto un passaggio sul fenomeno delle ...

