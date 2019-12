Marisa Ombra | ovvero la libertà sopra ogni cosa

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La voce dolce che scandisce parole durissime con l’inconfondibile accento dell’astigiano, mai perduto nonostante la lunga permanenza a Roma; i rapidi gesti con le mani annodate dall’artrite, contorte come rami d’ulivo: la ricordo così, partigiana, femminista, scrittrice, giornalista, autrice di uno dei libri che non dovrebbero mancare mai nella biblioteca di casa, in particolare quella dove abita una giovane donna. E’ molto probabile che alla generazione Millennials il suo nome non dica molto, eppure è proprio destinato a loro il libro forse più significativo dell’ultima parte della sua lunga e generosa vita: Libere sempre. Me ne parlò diffusamente quando la incontrai, proprio per la presentazione di quel testo, alla festa dell’Anpi a Varese nel 2012, e sono felice che quel colloquio così intenso oggi possa essere ascoltato al podcast di Radio delle donne. Se chiudo gli ...

