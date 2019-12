Maria | figlia Carmen Russo | ' voglio lavorare in tv' Canti e balli a Vieni da me

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di giovedì 19 dicembre 2019), ladied Enzo Paolo Turchi, ada me, ammette: 'in tv come mamma e papà'.

pascaziomarco : RT @vienidameRai: @Carmenrusso_ gioca a 'pacchetto o scherzetto' assieme alla figlia Maria ?? #BuonNatale #VieniDaMe @caterinabalivo ? http… - blackrowley : cugino di 15 anni che vota 1 e quando gli scrivo risentita mi risponde “sono piene?” e io “lo erano” e lui “peccato… - vienidameRai : @Carmenrusso_ gioca a 'pacchetto o scherzetto' assieme alla figlia Maria ?? #BuonNatale #VieniDaMe @caterinabalivo ? -