Maresca | “Odio quando i calciatori mi dicono bugie Noi arbitri siamo come i tennisti”

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il Mattino intervista Fabio, l’arbitro vomerese 38enne che domenica sarà quarto uomo nella finale di Supercoppa a Riad. Ammette che la cosa che più lo infastidisce di un calciatore ègli mente. «La bugia.negano una cosa evidente». Paragona l’arbitro al tennista. «il tennis è uno spettacolo straordinario che paragono alla nostra attività. Un punto valeun altro in termini di punteggio ma ogni quindici ha un peso diverso. Per noi è la stessa cosa: ad ogni decisione, fallo o non fallo, giallo o non giallo, rigore o no èse fossimo a un bivio apparentemente uguale a un altro ma in una partita un conto è commettere un errore in area di rigore un altro è in mezzo al campo, per esempio». Sul Var, al quale è ricorso solo una volta in 8 presenze stagionali in serie A: «È l’ultimo baluardo a difesa della nostra prestazione. È il portiere della squadra ...

