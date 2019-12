Marco Carta ‘asfalta’ Alfonso Signorini Il messaggio che sbugiarda il giornalista

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019)ha umiliatodurante la puntata de ”La Repubblica delle Donne”, il programma condotto da Piero Chiambretti in onda su Rete 4. Qualche giorno fa il cantante sardo disse di aver rifiutato l’invito a partecipare al Grande Fratello Vip, ma il conduttore lo ha smentito in pubblico facendogli fare una figuraccia. “ha detto che ha rifiutato la proposta, ma nessuno gliel’ha mai fatta”, ha confidatoa Piero Chiambretti riguardo la partecipazione al Grande Fratello Vip. Eppure il cantante così scriveva sul suo profilo Instagram pochi giorni fa: “Non è vero che sarò al Grande Fratello Vip. Mi è stato chiesto più e più volte negli anni e anche quest’anno, ma ho sempre rifiutato”. Insomma, il direttore di Chi non ha affatto gradito l’esternazione dell’artista.Qualche ora fa però,, ...

