Mara Venier in prima serata con La Porta dei Sogni | ospiti e anticipazioni

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La regina dei pomeriggi Rai si appresta a sbarcare in: l’attesissima avventura disu Rai 1 inizierà ufficialmente venerdì 20, con lapuntata del suo Ladei. Lo show, proposto alla conduttrice in versione ridotta, vedrà per tre puntate settimanali lo studio Rai provare a realizzare idi una serie di. Gente comune, chiamata a rivelare i propri desideri, e provare a concretizzarli attraverso il budget messo a disposizione dalla rete. Il nuovo show indidebutta venerdì: il regolamento, la storia, e glidel nuovo LadeiUn format particolare, pensato su misura per. E’ proprio la conduttrice a rivelare entusiasta le meccaniche dellapuntata, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. “Ogni episodio accoglierò in sequenza sei persone“, ha spiegato, ...

