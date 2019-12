Manovra | lite e urla in commissione Bilancio Ministro Gualtieri | “Borghi vuole

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Duro scontro indella Camera tra il presidente Claudio Borghi e ildell’Economia Roberto, presente per l’audizione sulla legge di. La bagarre comincia sui numeri. “Il risparmio di spesa per interessi del 2020 è stimato in 6,7 miliardi”, dice ildell’Economia, subito interrotto dal leghista che invece parla di meno di 2 miliardi.quindi spiega che si guarda la differenza di previsioni tra Def di aprile e Nota di aggiornamento, che registra il calo dello spread e il miglioramento delle stime. Ma i toni si accendono. “Apprezzo la pervicacia con cui l’onorevole Borghidimostrare l’indimostrabile, e cioè che l’Italia non ha avuto un problema di spread durante il precedente governo…”, dice il. “Porti rispetto – sbotta a quel punto ...

