Manovra | il ministro Gualtieri | “Tasse giù di 7 miliardi”

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ilin audizione alla Camera: “Tasse giù di 7,1 miliardi rispetto all’anno precedente. Risultati significativi”. ROMA – Ilin audizione alla Camera. Il titolare dell’Economia è intervenuto per spiegare i dettagli della: “Con questa legge di bilancio vogliamo ridurre la pressione fiscale rispetto agli andamenti tendenziali ma anche rispetto al risultato dello scorso anno, al netto di misure in contrasto con l’evasione, degli interventi sui versamenti Isa e anche al netto dell’aumento dell’Iva“. Sulle tasse ha precisato: “Un calo di 7,1 miliardi rispetto allo scorso anno. Si tratta di un risultato significativo raggiunto in tempi strettissimi. Appena ci siamo insediati con il governo abbiamo dovuto affrontare una sfida estremamente impegnativa visto che bisognava ...

