Maltempo | venerdì allerta rossa al Nord

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Alessandro Ferro La Protezione Civile ha emanato un bollettino per elevata criticità legata al rischio idro-geologico sulla Liguria. Ilcolpirà duro anche le altre regioni settentrionali e le zone tirreniche. Piogge e vento anche durante il week-end Poche ore e l'Italia entrerà in una fase di serioche durerà almeno fino a domenica. Alcune piogge, per lo più deboli, hanno interessato alcune regioni tra ieri ed oggi ma non è che l'antipasto di quello che accadràe per tutto il fine settimana.nero, forti nubifragi Nubifragi ed alluvioni lampo interesseranno le regioni settentrionali, specialmente il-Ovest: l'ultimo bollettino emesso dalla Protezione Civile parla chiaro:in Liguria, sinonimo di elevata criticità per rischio idro-geologico. Sulla regione pioverà intensamente con possibili alluvioni lampo. In seguito ...

