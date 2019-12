Maltempo | strade allagate e disagi | emergenza a Castellammare VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Come preannunciato dall’allerta meteo diramata ieri, la città è stata invasa dal. Per alcuni minuti una forte pioggia mista a grandine ha mandato in tilt il traffico e allagato alcuni punti nevralgici della città. Il temporale, unito al vento, ha reso le, diventate vittime di ruscellamenti, quasi impraticabili. Tantissimi iper i cittadini, costretti a ripararsi improvvisamente sotto i portoni degli edifici. Le macchine si sono ricoperte di uno spesso strato di grandine. La situazione più critica si è registrata a, dove i cittadini si sono lamentati dei blocchi della circolazioni dovuti agli allagamenti, conseguenza della mancata manutenzione del sistema fognario. Numerose le segnalazioni e le immagini postate sul web.: quartiere San Marco➡️ Inviateci i vostrie foto al nostro ...

