Maltempo | la Liguria trema Allerta rossa in tutta la regione | venti a 150 km h e

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Nella serata di oggi, giovedì 19 dicembre, saranno possibili precipitazioni e locali temporali anche forti in particolare sul centro Levante; poi, dalle prime ore di domattina, l’arrivo di un sistema frontale causerà piogge diffuse in rapida intensificazione con cumulate fino a molto elevate e temporali forti e organizzati, in particolare dalle ore centrali.

