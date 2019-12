Malore mentre gioca in asilo | morta una bimba di 2 anni e mezzo

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dramma a Ciriè, comune della città metropolitana di Torino. Una bambina di duedopo un arresto cardiaco, pare dovuto a una crisi epilettica,si trovava nella scuola materna privata I Sette Nani di Leini,stavando. I sanitari del 118, giunti dopo l’allarme lanciato dalle maestre, hanno tentato di rianimare la piccola che però ènell’ospedale locale. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per accertare l’esatta dinamica di quanto successo. Notizia in aggiornamento. LEGGI ANCHE: Usa, bambina di 10muore a scuola, soffocata da una carota. l'articoloinunadi 2è di: Cronaca Social.

