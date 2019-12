Malore all’asilo | bimba di 2 anni muore

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Dal sonnellino pomeridiano, in un asilo privato di Leini (Torino), non si e' piu' svegliata. Unadi duee mezzo e' morta per un attacco cardiaco, forse provocato da una crisi epilettica. Vani i tentativi di rianimarla del 118. Vana la corsa disperata all'ospedale di Cirie'. A far luce sul decesso sara' ora l'autopsia, disposta dalla Procura di Ivrea che indaga sull'accaduto. A chiedere aiuto a medici e carabinieri, oggi nel primo pomeriggio, sono state le maestre dell'asilo, che l'hanno vista immobile nel suo lettino, con gli occhi chiusi. Sapevano che la piccola soffriva di epilessia ed erano state istruite su come intervenire in caso di convulsioni. Ma oggi, arrivata l'ora della nanna dopo il pranzo, lasembrava stare bene ed era andata a dormire come tutti i suoi compagni. In queste ore i carabinieri stanno sentendo i testimoni della tragedia e il pm Alessandra Gallo ...

