Malena su Renzi | l’aneddoto sull’ex leader del Pd | “Quel gran rifiuto”

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Per l’anagrafe è Filomena Mastromarino, ma tutti la conoscono come “la pugliese”. Un passato tra le fila del Pd e un presente da pornostar. Vanta un’esperienza come Delegata nazionale e una laurea in Scienze Biochimiche. Tuttavia, ha abbandonato gli ambiti legati ai suoi studi e si è dedicata ai film a luci rosse dopo essere stata scoperta e apprezzata dal celebre Rocco Siffredi.in diverse occasioni ha ammesso di apprezzareper la sua “capacità di coinvolgimento, il suo carisma”, ma anche per la sua “forte dote comunicativa e semplicità nell’esporre i suoi obiettivi”. Tuttavia, ha precisato: “Non mi è mai piaciuto come uomo” e ancora: “Ho preferito Rocco a Matteo”. La famosa star del cinema a luci rosse torna a farsi sentire.susvela un aneddoto sul loro passato nel Pd e critica il modello educativo ...

Profilo3Marco : RT @Libero_official: Malena e i tempi nel #Pd, l'aneddoto che imbarazza Matteo Renzi: 'Perché rifiutò di scattare una fotografia con me' ht… - zazoomnews : Malena laneddoto su Matteo Renzi ai tempi del Pd: Quel suo gran rifiuto - #Malena #laneddoto #Matteo #Renzi - iside50 : RT @Libero_official: Malena e i tempi nel #Pd, l'aneddoto che imbarazza Matteo Renzi: 'Perché rifiutò di scattare una fotografia con me' ht… -