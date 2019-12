Maglione e Ricciardi | “La Regione ha dimenticato il Sannio”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – “Il governo regionale della Campania, storicamente disattento alle aree interne, dovrebbe aprire gli occhi su quanto sta avvenendo nei piccoli centri del Sannio, in particolare in quelli più lontani dal capoluogo di provincia. I servizi vengono progressivamente ridotti e consequenzialmente anche le prospettive di crescita del territorio, con il rischio del totale abbandono da parte delle future generazioni” commentano in una nota i portavoce M5S Pasqualee Sabrina. “Da qualche mese – proseguono – il centro per l’impiego presente a San Bartolomeo in Galdo risulta chiuso, a seguito del pensionamento degli ultimi dipendenti. Si tratta di una chiusura che ha un impatto significativo sul tessuto sociale del paese, sempre più sprovvisto di servizi, che acuisce le difficoltà dei giovani alla ricerca di un lavoro. Nei ...

