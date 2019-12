Mafia | niente domiciliari per Brusca Salvini | “In galera fino alla fine dei suoi giorni”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 19 dicembre 2019)per Giovanni. La Cassazione ha rigettato il ricorso dei legali. Per i giudici “non è certo il suo ravvedimento”. ROMA –, Giovanninon andrà ai. Il killer della strage di Capaci attraverso iavvocati aveva espresso le sue intenzioni di scontare il resto della pena a casa e non più in carcere. C’è stato il sì della Procura Nazionale Antiche ha parlato di una persona “ravveduta” e il boss rincara: “I pm sono d’accordo con me“. Visione diversa, invece, della Cassazione che ha confermato la decisione del Tribunale di Sorveglianza e la richiesta del pm. Per i giudici “non è ancora acquisita la prova certa e definitiva del suo ravvedimento“. fonte foto https://twitter.com/marziadegiuliattacca: “Ma stiamo scherzando? In...

