“Ma sono enormi!” Lorella Boccia | l’ultima foto è ‘tanta roba’ Tutti fissi lì

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019) C’è grande attesa per il ritorno del programma di Real Time, ‘Rivelo’, presentato da. La quale dà vita ad interviste molto interessanti con celebrità del mondo dello spettacolo. L’appuntamento è per oggi, giovedì 19 dicembre, in prima serata a partire dalle ore 21.10. La stessa conduttrice televisiva ha spiegato a ‘TvZap’ che i suoi vip toccano argomenti molto riservati, di cui non si è a conoscenza o se ne sa davvero poco. Spesso su Instagram delizia i fan con scatti molto intriganti e sensuali. E lo ha fatto anche stavolta per presentare la trasmissione. Nella didascalia ha scritto: “Ci siamo quasi, domani sera (oggi n.d.r) torna Rivelo. Difficile descrivere le emozioni che sto provando in queste ultime ore che ci separano dalla prima puntata,felicissima ed emozionata. Vi aspetto alle 21.10 su Real Time, ci sarete a ...

makkox : quanto avrei pagato per ascoltare la telefonata. non di capone a lannutti figlio, ma di lannutti figlio al padre. P… - BrunoVespa : Mi telefona Caravaggio. “Senti,io sono uno sconsacrato. Ma sentire le Sardine cantare Bella Ciao qui a San Luigi si… - beppe_grillo : Le #sardine sono un movimento igienico-sanitario. Giovani, puliti, entusiasti, grandiosi ma modesti. Senza odiare,… -