“Ma che ti è successo?” Antonella Clerici | spunta una foto senza trucco | i commenti si

(Di giovedì 19 dicembre 2019)è tornata in tv dalla porta principale. Gli ascolti dell’ultima edizione dello Zecchino d’oro non hanno entusiasmato ma per i fan della bionda conduttrice, orfani da mesi, è stata una gioia., del resto, è una delle presentatrici più amate dai fan per il suo modo solare di affrontare vita e lavoro, sempre con il sorriso sulle labbra. Dopo il flop di Portobello la presentatrice è stata via via allontanata dalla tv, un fatto questo che indubbiamente le ha recato parecchio dispiacere. Tuttavia la bionda conduttrice sa sempre come vedere il bicchiere mezzo pieno: «All’inizio ci sono rimasta male, poi l’ho presa come un’opportunità. Lavoro, penso, leggo. Dopo tanti anni che tiravo la carretta, fermarmi mi è servito. Ora ho le idee chiare su quello che voglio e sono ottimista. Lasciamo fare le cose alla vita: ha più fantasia di noi. C’è un disegno e un ...

