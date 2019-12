Lutto per Antonella Clerici | lo straziante messaggio sui social

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019)ha condiviso con i fan il suo cordoglio per un suo amico scomparso: in tanti tra i fan le hanno espresso la loro solidarietà e il loro dispiacere.: ilCon uncolmo di tristezzaha detto addio a un proprio compagno del liceo, Giuliano, scomparso prematuramente a soli 57 anni. La conduttrice ha condiviso uno scatto che la ritrae in compagnia della sua classe del liceo e ha scritto: “Eravamo giovani e spensierati. Gli anni del liceo, degli spettacoli di fine anno, del tutto e’ possibile.Oggi, uno di noi, il più sorridente, ironico ci ha lasciati. Il tempo corre veloce…. ciao Giuliano!” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@anto) in data: 16 Dic 2019 alle ore 2:47 PST Al suodi cordoglio si sono uniti i fan e gli amici, con messaggi di sincera solidarietà nei ...

STABILO66907378 : @Corriere L'unico fatto vero di questa storia, a parte il lutto che ha colpito la giovane madre , e' l'uomo che l'h… - lightmoon972 : RT @InterNapoli: Lutto nella scuola a Mugnano, la #Professoressa Paola muore per colpa del 'male del secolo' #MaleDelSecolo #Morta #Mugnano… - Rona1967 : RT @Greto_IT: @carlaruocco1 Recuperare crediti in denaro da societá commerciali ed industriali fallite è più facile che trovarle un neurone… -