Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 19 dicembre 2019)Barriere è. Il cantante francese si è spento all’età di 84 anni dopo una lunga carriera nelle francese e italiano. PARIGI (FRANCIA) –nelBarriere èall’età di 84 anni nella sua Francia. La notiziascomparsa è stata comunicata dalla famiglia che non ha dato altre informazioni sui motivi del decesso anche se molto probabilmente questo è stato dovuto ai diversi problemi di salute che hanno colpito il cantante in questi ultimi anni. Il ritiro dalle scene, infatti, è avvenuto nel 2011 dopo essere stato colpito da due ictus. Da quel momento ha fatto fatica a riprendere la sua attività pubblica con la morte avvenuta nella giornata di mercoledì 18 dicembre 2019. Chi eraNato a Trinité-su-Mer il 18 novembre 1935 (Scorpione),Bellec (in arte) si è avvicinato al...

NewsMondo1 : Lutto nel mondo della musica, è morto Alain Barrière - zazoomblog : Lutto nel mondo del karate: muore Ricardo Barbero a 35 anni - #Lutto #mondo #karate: #muore #Ricardo - TCtelecapri : Il 19 dicembre del 1996 fu una giornata di lutto nel mondo del cinema: all’età di 72 anni ci lasciava il grande Mar… -