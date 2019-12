Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ildi Sana Cremano,Zinno, risponde alle critiche sollevate sui social per lenatalizie dedicate a Massimo. L’amministrazione comunale ha installato delle illuminazioni con frasi celebri di. A far discutere, una delle frasi dell’immenso artista sangiorgese, “Io non sono napoletano, sono di Sana Cremano. “La polemica sulla frase di Massimo”, dice Zinno, “la prima che è stata installata in città, è stata chiaramente fraintesa e da qualcuno strumentalizzata. La frase è un opera artistica che riporta quanto detto in una trasmissione Rai da Massimo: , riprendendo tra l’altro la celebre Sofia Loren che aveva detto a sua volta, in un’intervista:

anteprima24 : ** #Luminarie, il sindaco di San Giorgio: “Frase di Troisi strumentalizzata” ** - teleischia : LUMINARIE AD ISCHIA PONTE. LARASPATA: “IL SINDACO HA MANTENUTO LA PAROLA” (INTERVISTA TV) - barbetmichel : Quest'anno il #Natale a #GuidoniaMontecelio sarà ancora più bello con il Villaggio di #BabboNatale e le luminarie s… -