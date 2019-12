Lo YouTuber più pagato del 2019 è un bambino di otto anni

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Probabilmente quando avevateil vostro passatempo preferito era giocare, magari ai videogiochi. Esattamente la stessa cosa di Ryan Kaji, solo che lui è riuscito ad accumulare la bellezza di 26 milioni di dollari, attestandosi comepiùdell'anno.Secondo Forbes, Ryan, che ha 22 milioni di abbonati sul suo canale, è stata la persona più pagata su YouTube per il secondo anno consecutivo, ed ha visto i suoi guadagni lievitare di 22 milioni di dollari lo scorso anno. La ricca lista è stata compilata in base a quanti soldi glihanno portato al sito tra giugno 2018 e giugno.Ryan, del Texas, negli Stati Uniti, ha iniziato a recensire i giocattoli quando aveva tree ora ha sicuramente guadagnato abbastanza per acquistare tutti i giocattoli che desidera. Ma invece di ritirarsi all'età di, Ryan si è espanso ulteriormente e ora ha una linea di ...

Eurogamer_it : Un bambino di otto anni è lo #YouTuber più pagato dell'anno. - repubblica : Ryan Kaji, 8 anni, è ancora lui lo youtuber più pagato del mondo [aggiornamento delle 17:49] - TitaniaLaBlonde : 'Il modo migliore che abbiamo per cambiare il mondo è votare attraverso il nostro portafoglio'. E' una delle frasi… -