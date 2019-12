LIVE Trento-Jihostroj Ceske Budejovice 25-11 in DIRETTA | superiorità imbarazzante

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019)CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-5 Bella parallela di Michalek. 7-4 Mani-out di Kovacevic, bene così. 6-4 Primo tempo per Mach. 6-3 Si rifa subito il serbo, che stampa una diagonale sui quattro metri. 5-3 Punto dato al, invasione di Uros. 6-2 Che classe per Kovacevic, che spinge sulle mani del muro di De Amo. 5-2 Si ferma sul nastro la battuta di Cebulj. 5-1 Giannelli sfrutta un errore in ricezione di Mechkarov. 4-1 Out la battuta di Krest’an. 3-1 Mani-out di Michalek da seconda linea. 3-0 Bravo Cebulj a mettere giù una palla vacante, inizio super per i ragazzi di Lorenzetti! 2-0 Ace di Vettori, siamo al settimo di squadra. 1-0 Si riparte con un contrattacco di Cebulj. 20:54è stata enciclopedica: regia encomiabile di Giannelli, ottimo lavoro in seconda linea di Grebennikov e efficienza ...

mirella_trento : RT @LiveNationIT: L'Atlantico Tour è stato un viaggio straordinario, una serie lunghissima di live con oltre 50 date sold out e più di 300… - mirella_trento : RT @SocialArtistOF: #MarcoMengoni Si è concluso ieri sera allo storico Shepherd's Bush Empire di Londra l’#AtlanticoTour di @mengonimarco.… - zazoomnews : LIVE Trento-Malaga EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA: 88-76 la Dolomiti vola alle Top-16 - #Trento-Malaga… -