LIVE Trento-Budejovice in DIRETTA | Champions League volley 2020 in tempo reale

(Di giovedì 19 dicembre 2019)CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladi Trentino-Jihostrou Ceske, match della terza giornata delladi2019-20. L’Itas è attualmente seconda nel gruppo D con due punti, ottenuti settimana scorso nel match vinto 3-2 contro il Fenerbahce Istanbul. La compagine ceca, con un turno in più all’attivo, si trova subite alle spalle di quella italiana, nei due match disputati ha vinto 3-2 contro il Fenerbache e perso 3-1 contro la Lube Civitanova. La formula prevede che a passare la fase preliminare siano le vincitrici dei vari gironi, più le migliori tre seconde classificate. Una vittoria diquesta sera sarebbe determinante per la classifica riservata alle migliori seconde, visto che, data la superiorità di Civitanova, puntare al primo ...

