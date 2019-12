LIVE Trento-Budejovice 3-0 in DIRETTA | Giannelli e compagni convincono e volano al

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019)CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:56 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 21:55 Con la situazione attuale siache Civitanova sarebbero ai quarti di finale. 21:54 Questa invece la speciale classifica dedicata alle migliori seconde: 1. Novyi Urengoy 6p 2. Trentino 5p (un turno in meno) 3. Roeselare 5p 4. Maaseik 4p 5. Benfica 3p (un turno in meno) 21:52 Questa la classifica del girone D aggiornata: 1. Civitanova 6p 2. Trentino 5p 3.2p 4. Fenerbahce 2p 25-21 E si chiude con una veloce di Candellaro, 3-0 molto, molto importante per. 24-21 Aceeeeeeee di Lisinaccc, nel momento più importante! 23-21 Mechkarov sbaglia la battuta, menomale. 22-21 Muro di Michalek su Kovacevic, attenzione… 22-20 Mechakarov ...

