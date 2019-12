LIVE Olimpia Milano-Valencia in DIRETTA | perfetta parità all’intervallo 43-43 Ottimo

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019)EUROLEGA BASKET CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO!all’intervallo. Super partita di Amedeo Della Valle, che ha già messo a referto 15 punti, mentre dall’altra parte c’è uno scatenato Dubljevic, già a quota 20 punti. 43-43 DELLA VALLEEEEEEEEE! UNA MAGIAAAA! Micov sbaglia il tiro, ma c’è Amedeo che segue il tiro ed in rovesciata al volo trova due punti pesantissimi. Colom perde palla e arriva il timeout di Messina. Otto secondi alla fine. 41-43 Grande assist di Micov per Rodriguez che appoggia al vetro. 39-43 2/2 di Dubljevic dalla lunetta. 39-41 Pazzesco Dubljevic! Ancora una tripla del montenegrino. 18 punti per lui. 39-38 Troppo facile la penetrazione di Colom. 39-36 Due liberi per Dubljevic. 39-34 Canestro da fuoriclasse di Rodriguez. 37-34 Roll con l’arresto e ...

