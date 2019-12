LIVE Olimpia Milano-Valencia in DIRETTA | finale combattuto al Forum 69-63

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019)EUROLEGA BASKET CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71-63 Scola pesca il taglio di Tarczewski e il centro americano arriva a schiacciare. Timeout. 69-63 SCOLAAAAAAAA! TRIPLA PESANTISSIMA DELL’ARGENTINO! 66-63 Tripla dall’angolo di Labeyrie!sul -3. Timeout di Messina. 66-60 Van Rossom arriva facile al tabellone. 66-58 Labeyrie trova due punti nel traffico. 66-54 Una magia di Rodriguez che trova Micov tutto solo dentro l’area. Facile per il serbo. 64-54 Solo un libero per Marinkovic. 64-53 Della Valle serve benissimo Gudaitis che arriva al ferro. FINISCE IL TERZO QUARTO! Ottima frazione dicon un parziale di 19-10 in favore della squadra di Messina. Grande impatto dei lunghi milanesi in questo con Gudaitis che ha guidato l’attacco nel. 62-53 Dentro due liberi di Van Rossom. Ultimi ...

