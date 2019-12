LIVE Olimpia Milano-Valencia in DIRETTA | Eurolega basket 2020 | padroni di casa obbligati

Leggi la notizia su oasport

Buonasera, e benvenuti alladi, sfida valevole per la quindicesima giornata di. Dopo cinque sconfitte consecutive, l'si trova costretta a vincere. Proprio come a Villeurbanne, anche a Madrid è stato fatale il terzo quarto alla squadra di Messina, che ha poi provato a restare nel match fino all'ultimo contro il Real. Il calendario, però, offre subito la possibilità di riscattarsi e la sfida di questa sera è importantissima per, che deve tornare alla vittoria per non peggiorare ulteriormente la sua classifica.è attualmente in ottava posizione e quindi qualificata per i playoff con un record di 7-7, ma dietro ci sono ben ...

