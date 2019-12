LIVE Olimpia Milano-Valencia in DIRETTA | Della Valle protagonista nel finale di primo

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019)EUROLEGA BASKET CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26-26 Sono di Tobey i primi due punti del secondo quarto. FINISCE ILQUARTO! Ottimodicon otto punti consecutivi di uno scatenatoavanti di due punti. 26-24! Mack ruba palla dalla rimessa e serveche segna sulla sirena. 24-24strappa il rimbalzo e si procura poi due liberi. 2/2 per Amedeo. 4 secondi alla fine. 22-24 2/2 in lunetta di Llooyd. Ultimo tiro per. 22-22 Piazzato di. 20-22 Due liberi di. Un minuto e mezzo alla fine. 18-22 Tobey firma il +4 per. Sbagliato il libero supplementare. 18-20 Doonekamp sfrutta la brutta difesa di Moraschini e segna con il fallo dell’italiano. 18-18 Mack si prende la linea di fondo e appoggia al vetro. 16-18 Ndour appoggia al vetro ...

