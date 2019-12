LIVE Olimpia Milano-Valencia in DIRETTA | 78-71 | la squadra di Messina torna alla vittoria

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019)EUROLEGA BASKET CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Miglior marcatore della partita Amedeo Della Valle, autore di 15 punti, tutti nel primo tempo. Doppia doppia per Kaleb Tarczewski (13 punti e 10 rimbalzi). Ottimi anche Sergio Rodriguez (10 punti e 8 assist) e Vladimir Micov (13). Anon bastano i 20 punti di Dubljevic. FINISCE QUI!, superando ilper 78-71. Dopo cinque sconfitte consecutive ladiottiene un preziosissimo successo contro gli spagnoli. 78-71 Colom segna sulla sirena, ma ormai non serve a nulla. 78-69 MICOOOOOOV IN CONTROPIEDEEEEEEE!a vincere. La perde anche Roll. Incredibile. COLOM PERDE P! 76-69 Due liberi di Tobey. 76-67 MICOOOOOOOOOV! TRIPLAAAAAAAAA! Pesantissimo il canestro ...

