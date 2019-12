LIVE Fenerbahce Istanbul-Civitanova in DIRETTA | si incomincia Lube a caccia della

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019)CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY 2019 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.32 INIZIA LA PARTITA. 16.28 SESTETTO TITOLARE: Bruninho-Rychlicki, Juantorena-Leal, Simon-Bieniek, Balaso. 16.25 Discreta cornice di pubblico al Burhan Felek Salonu, il pubblico è caldo e non è mai facile espugnare questo terreno di gioco. 16.22 Le due squadre stanno per ultimare il proprio riscaldamento, tra pochi minuti la presentazione dei due sestetti. La partita inizierà alle ore 16.30. 16.19 Ilè una buona squadra che può puntare su attaccanti di razza come Rossard e Ter Maat, bisognerà marcarli con la dovuta attenzione per evitare spiacevoli sorprese. Da non sottovalutare Hidalgo Oliva. 16.17si affiderà ai suoi uomini di punta ovvero gli schiacciatori Osmany Juantorena e Yoandy Leal, il regista Bruninho, il centrale Simon. ...

