LIVE Fenerbahce Istanbul-Civitanova in DIRETTA | Champions League volley 2020 in tempo

(Di giovedì 19 dicembre 2019)2019 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alladi, match valido per la2019-dimaschile. La Lube scenderà in campo nella metropoli turca per affrontare gli insidiosi anatolici nell’incontro della terza giornata della fase a gironi, i freschi Campioni del Mondo partiranno con tutti i favori del pronostico ma non possono permettersi di sottovalutare un avversario particolarmente ostico che settimana scorsa ha costretto Trento al tie-break dopo essere stato avanti per 2-0. I biancorossi, reduci dal trionfo contro il Budejovice, inseguono il secondo successo consecutivo nella massima competizione europea per importanza e vogliono rafforzare il primo posto in classifica generale mantenendo un ...

