LIVE Fenerbahce Istanbul-Civitanova 1-3 in DIRETTA | la Lube vince in Champions League

(Di giovedì 19 dicembre 2019)VOLLEY 2019 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata su OA Sport.HA VINTO. Secondo successo consecutivo dellaine sempre primo posto nel girone, stasera toccherà a Trento contro il Budejovice.1-3 (15-25; 19-25; 25-20; -25) 17-25 Lungo il servizio di Ter Maat.HA VINTO LA PARTITA. 17-24 Ter Maat annulla il primo match point con un diagonale. 16-24 Lungo il primo tempo di Karasu. 16-23 Ancora giù il primo tempo di Bieniek. 15-22 Primo tempo di Bieniek. 15-21 De Giorgi chiama un time-out per evitare spiacevoli sorprese. 13-21 Juantorena attacca out un pallone difficile ma ormai è davvero fatta. 11-20 Finale di totale gestione,ha messo in cassaforte la vittoria. 11-18 Laconserva i ...

