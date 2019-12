Lisa Fusco rifatta | la soubrette dichiara | «Adesso mi piaccio di più»

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L’ex gieffinaha conquistato il pubblico grazie alla sua notevole ed entusiasmante personalità. Simpatica, estroversa e con un pizzico di autoironia; fra i meandri del mondo televisivo si è spesso contraddistinta. Dopo aver superato la paura dei bisturi e soprattutto minimizzando la preoccupazione di un eventuale stravolgimento del suo aspetto, ha deciso di sottoporsi ad alcuni ritocchini non invasivi.ne parla apertamente in un’intervista rilasciata fra le pagine del settimanale “Novella 2000” e soddisfatta ammette: «mi guardo e mi!». Risultato eccellente Lanon ha mai nascosto la sua paura di intervenire chirurgicamente per migliorarsi. Ma grazie ai consigli del dottore è riuscita a superare l’ostacolo, ottenendo ottimi risultati. Oggi ha deciso di rivelare il rapporto con la bellezza e con la chirurgia ...

