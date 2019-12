L’impeachment polarizza le dinamiche politiche americane (Di giovedì 19 dicembre 2019) Il procedimento di impeachment nei confronti del presidente americano Donald Trump è diventato, nel corso dei mesi, uno dei temi politici dominanti dalle parti di Washington ed ha conquistato sempre maggiore spazio nel dibattito tra Repubblicani e Democratici. La procedura, in realtà, è destinata a concludersi con un nulla di fatto: la Camera dei Rappresentanti ha il potere di mettere in stato d’accusa il Capo di Stato ed infatti ha proceduto in tal senso con la votazione di ieri con 230 voti a favore, provenienti dal Partito Democratico e 197 contrari, cioè l’intera delegazione repubblicana ed un paio di dissidenti democratici. Sarà, però, il Senato, dove i repubblicani possono contare su 53 seggi su 100 totali, a processare Trump ed un’eventuale condanna e rimozione dall’incarico dovrebbe ottenere i due terzi dei voti totali per essere valida. Solamente ...

