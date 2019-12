L' imam che bastonava i bimbi L' orco islamico è stato arrestato

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Rosa Scognamiglio In foto, Faruk Omar La compagnia dei carabinieri di Vittorio Veneto (Treviso) ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti dell'Faruk Omar Picchiava i piccoli studenti della scuola coranica di Pieve di Soligo con un grosso bastone fino a procurare loro estesi ematomi al corpo. Per questo motivo, l'di Treviso Omar Faruk, 36 anni, originario del Bangladesh ma residente a Mestre, in provincia di Venezia, èarrecon l'accusa di maltrattamenti aggravati e violenza privata. Strattoni, schiaffi in faccia, calci e bastonate alla schiena. Erano i metodi educativi con cui "il maestro di religione"dell'associazione culturale del Bangladesh di via G.Schiratti, a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, insegna il corano ai suoi alunni. Bambini in età compresa tra i 5 e i 12 anni che, ogni pomeriggio, nel ...

