Liguria | allerta rossa meteo per venerdì 20 dicembre | chiusi porti e scuole

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Previsto serio peggioramentorologico per la giornata di domani, su tutta la. In arrivo forti precipitazioni, mareggiate e venti fino a 150 km, che hanno già fatto scattare l’. Terzaper la regione ligure in soli due mesi: domani è infatti previsto il passaggio di una grave perturbazione che coinvolgerà … L'articoloper20proviene da www.week.com.

Agenzia_Ansa : Allerta rossa su tutta la #Liguria, chiusi porti e scuole. Previste forti precipitazioni, mareggiate e venti fino a… - LucaBizzarri : Meteo, allerta rossa su Genova e la Liguria venerdì 20 dicembre: orari e modalità - fattoquotidiano : Maltempo, forti piogge nella notte a Cagliari: salvati padre e figlia intrappolati nell’auto. Venerdì allerta rossa… -