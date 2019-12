L’Espresso – Casa Renzi | ecco come sono stati restituiti i 700mila euro

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 19 dicembre 2019)ha restituito Matteo? Secondo L’Espresso il prestito è stato ‘onorato’ grazie al documentario prodotto da Arcobaleno Tre. ROMA –ha restituito Matteo? Alla domanda fino a questo momento non c’è stata una risposta ma a sciogliere i dubbi ci pensa, almeno in parte, L’Espresso con una nuova inchiesta. Secondo il settimanale, il leader di Italia Viva sarebbe stato in grado di saldare il debito per l’acquisto della sua nuova villa di Firenze con i guadagni del documentario ‘Firenze secondo me’. La cifra di 500milaè stata pagata dalla società di Lucio Presta, l’agente delle star, che ha prodotto con la sua società Arcobaleno Tre. Ma ancora alcuni dati non tornano e per questo nelle prossime settimane le carte potrebbero andare nelle mani degli inquirenti. Il ...

