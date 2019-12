Lega | Speroni | ' secessione irrealizzabile | con Salvini ritorno a origini autonomiste'

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Milano, 19 dic. (Adnkronos) - Lae l'indipendenza del Nord Italia si sono rivelate per laNord un "sogno". E la nuovanazionale di Matteoè un cambiamento necessario per stare al passo di un mondo in evoluzione. Un cambiamento finora premiato dai consensi.

franco20351 : #tagadala7 ma questo della lega si ricorda chi ha mandato in parlamento o lo dobbiamo fare noi? non ce li siamo dim… -