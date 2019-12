Le tensioni nel Kashmir indiano non diminuiscono

Leggi la notizia su it.insideover

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L’economia delha subito danni per oltre un miliardo di dollari da quando il governo di Nuova Delhi ha revocato, nel mese di agosto, lo statuto di autonomia della regione. Questo è quanto è stato riferito dalla Camera di Commercio e dell’Industria del(KCCI), che ha inoltre aggiunto di non essere in grado di determinare, a causa del blackout delle comunicazioni imposto dall’India, la vera entità delle perdite subite dal sistema produttivo, di certo più alte di quanto stimato ed incaricherà dunque un’agenzia esterna per raggiungere questo scopo. La crisi economica della regione è stata determinata non solamente dalle restrizioni alle comunicazioni interne da parte di Nuova Delhi ma anche a causa dei limiti imposti ai viaggi neled al massiccio afflusso di soldati indiani nell’area che, oltre a causare gravi danni al settore turistico, ...

