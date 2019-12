Le nuove foto di Vis a Vis 5 spiegano il titolo dello spin-off El Oasis e introducono

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019)di Vis a Vis 5 sono state diffuse da Fox España per presentare la banda protagonista-off della serie, intitolato El. Più una quinta stagione che uno-off vero e proprio, come ha dichiarato il creatore della serie Ivan Escobar, Eldebutterà in Spagna e nel resto del mondo su Netflix nel 2020, ma non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Le riprese sono attualmente in corso e gli scatti dal set mostrano i personaggi femminili che avranno il compito di animare il sequel di Vis a Vis: dodici anni dopo la morte di Sole che ha segnato il finale della quarta stagione, le ex detenute Macarena e Zulema (Maggie Civantos e Najwa Nimri) svaligiano gioiellerie e boutique di lusso. Insieme decidono di fare un ultimo colpo, quello della vita, prima di separarsi definitivamente. Oltre a Macarena, Zulema e Goya (interpretata da Itziar Castro), già note ...

