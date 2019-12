Le nomine Rai ancora ferme | Salini furioso | “Inaccettabile | nominato per tenere fuori la

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La Rai in stallo totale. La riunione del Cda del 19 dicembre ha previsto un altro rinvio delledi genere, passo fondamentale per l'avviamento del nuovo piano industriale. La motivazione è sempre la stessa: il mancato accordo tra le parti politiche. Cosa contro la quale si è scagliato l'amministratore delegato: "per me la priorità è aumentare la competitività della Rai, supportare la produzione di un'offerta di qualità e non giocare a tetris con le pedine della politica"-

