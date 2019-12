Le migliori serie tv del 2019

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Niccolò Sandroni Ottima annata per letv, da Russian Doll a Watchmen ecco lestorie che hanno dominato i nostri schermi nel corso delIlè stato un anno di grande qualità per letv, con l’arrivo di Apple Tv+ e di altri titoli autorevoli di HBO, lo scontro tra non è mai stato così agguerrito. Letv delCon la fine di questo anno possiamo fare una lista delletv che si sono susseguite negli ultimi 12 mesi, prendendo in considerazione solo quelle che hanno esordito con la prima stagione ed escludendo, purtroppo, titoli importanti come Mindhunter, Fleabag e Il Trono di Spade, i quali però hanno già avuto modo di distinguersi in passato. Modern Love Modern Love è unatv di Amazon Prime Video, composta da otto puntate, o meglio otto storie d’amore, ambientate nella magica New York. Dal tradimento fino al ...

TMit_news : Lautaro #Martínez ha raddoppiato il suo valore di mercato e ora insidia Paulo Dybala, il più prezioso ?? della Serie… - endersaka : Mi sono cascate le palle dalla noia alla 4a puntata. Ma è una delle migliori serie di sempre secondo loro. Le prime… - jeremasbizantin : RT @vogue_italia: 23 anni, 18 film all'attivo, oltre a serie TV e spettacoli teatrali. Ecco i ruoli di #TimothéeChalamet che, a oggi, noi a… -