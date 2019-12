Le Borse puntano a nuovi massimi in vista del Natale (Di giovedì 19 dicembre 2019) Prevalgono gli acquisti in Europa, ben impostate le utility. A piazza Affari sale ancora Fiat dopo l'annuncio della maxi fusione. In recupero la sterlina contro euro e dollaro

