Le 4 mancanze di Tre nello spot per iPhone 11 | stavolta ha ragione Iliad

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Torna ad essere più calda che mai la disputa diplomatica trae gli altri operatori, questa volta in riferimento ad una campagna pubblicitaria di Tre con il tanto apprezzato11. Dopo aver analizzato alcuni trend non propriamente positivi per quest'ultimo operatore dal punto di vista delle prestazioni di rete, come avrete percepito tramite il nostro articolo delle ultime ore, oggi 19 settembre credo sia importante analizzare più da vicino la decisione del Giurì in merito ad una campagna pubblicitaria incentrata sull'ultimo melafonino di Apple. I quattro punti contestati a Tre con la campagna11 Provando a passare dalla teoria alla pratica, emerge cheabbia contestato ben quattro punti a Tre nell'ambito di questa nuova campagna per l'11. In particolare, l'operatore avrebbe omesso alcune informazioni importanti ai potenziali acquirenti, rendendo assai ...

