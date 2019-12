Lazio | non solo assist | Luis Alberto è fondamentale nella manovra

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019)è il principale trascinatore della. Il suo peso nel palleggio va al di là di tutti gliche effettua Per quanto il dato suglisia quello che risalta più agli occhi, il contributo diAlbert come mezzala dellaè totale. Si alza e abbassa a seconda della situazione, spesso scende in supporto di Lucas Leiva per aiutare il progredire della. Si vedeslide sopra, in cui è addirittura più basso del centrocampista brasiliano. Non a caso, è sempre tra i giocatori con più passaggi totali. Non è più, infatti,un rifinitore, bensì una fonte di gioco a tutto campo. Leggi su Calcionews24.com

nzingaretti : A Civita Castellana la giunta leghista taglia fondi per viaggi della #Memoria ad #Auschwitz. Sono preoccupato perch… - RobertoBurioni : Il 22/3/2002 la Lazio perse 1-5 con la asroma. Ho imprecato, sofferto,tirato giù tutti i santi del calendario. Ma m… - RobertoBurioni : Se Lulic non fosse stato un calciatore in forza alla Lazio ma avesse deciso in gioventù di dedicarsi al giuoco dell… -